Punk Sunday

Срочно призываем вас панковать в это воскресенье с нами! Хардкор, стенчкор, поп-панк и гранж - будет музло на любой панк-вкус!



Играют:



SHTUMP



С классической кавер-программой выступит заслуженный хардкор-ансамбль из панков различных поколений, проверенных временем!



БЕЗДНА



Недавно ввернулись на сцену в новом составе после долгого перерыва - и не намерены более останавливаться! Стенчкор из глубин ада для вашей пущей радости.



SWIMMING ME



Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать.



DJ PUNK



Отборные хиты панк-роков на сладкое!