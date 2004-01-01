Punk Sunday
Панк-вечеринка в Плавучем доке!
Срочно призываем вас панковать в это воскресенье с нами! Хардкор, стенчкор, поп-панк и гранж - будет музло на любой панк-вкус!
Играют:
SHTUMP
С классической кавер-программой выступит заслуженный хардкор-ансамбль из панков различных поколений, проверенных временем!
БЕЗДНА
Недавно ввернулись на сцену в новом составе после долгого перерыва - и не намерены более останавливаться! Стенчкор из глубин ада для вашей пущей радости.
SWIMMING ME
Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать.
DJ PUNK
Отборные хиты панк-роков на сладкое!
200 р.