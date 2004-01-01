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Punk Sunday

Панк-вечеринка в Плавучем доке!

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События: Вечеринки.

Срочно призываем вас панковать в это воскресенье с нами! Хардкор, стенчкор, поп-панк и гранж - будет музло на любой панк-вкус!

Играют:

SHTUMP

С классической кавер-программой выступит заслуженный хардкор-ансамбль из панков различных поколений, проверенных временем!

БЕЗДНА

Недавно ввернулись на сцену в новом составе после долгого перерыва - и не намерены более останавливаться! Стенчкор из глубин ада для вашей пущей радости.

SWIMMING ME

Гранжевать так под нау вейв! Ты растянутый свитер, а я рваная струна. Валяйся на полу, а я буду жужжать.

DJ PUNK

Отборные хиты панк-роков на сладкое!

Цены

200 р.

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