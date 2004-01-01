Публичная лекция

«Зимовки русских промышленников на архипелагах Шпицберген и Новая Земля в XVIII – начале XIX вв.

Лекция доктора исторических наук, профессора кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Сергея Александровича Никонова продолжает цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске. Она посвящена зимовкам русских промышленников на архипелагах Шпицберген и Новая Земля в XVIII–начале XIX вв.

В лекции будут раскрыты виды хозяйственной деятельности, особенности организации быта, риски и вызовы в экстремальных условиях Арктики, духовная культура русских промышленников.