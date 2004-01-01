Птицы нашего края

День семейного отдыха, посвященный Международному дню птиц и Году экологии в России

В экспозициях «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры» ребята познакомятся с птицами, которые обитают на территории Кольского полуострова. После экскурсии ребята поиграют в игру «Кто поет в лесу?», а в заключение участники музейного занятия создадут аппликацию «Царевна-лебедь».

Мероприятие направлено на получение знаний о птицах края и развитие творческих способностей.