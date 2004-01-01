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Птицы нашего края

День семейного отдыха, посвященный Международному дню птиц и Году экологии в России

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События: Выставки, Мастер-класс.Возраст: Для всей семьи.

В экспозициях «Ландшафт зоны северной редкостойной тайги» и «Ландшафт тундры» ребята познакомятся с птицами, которые обитают на территории Кольского полуострова. После экскурсии ребята поиграют в игру «Кто поет в лесу?», а в заключение участники музейного занятия создадут аппликацию «Царевна-лебедь».

Мероприятие направлено на получение знаний о птицах края и развитие творческих способностей.

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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