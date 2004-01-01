136884

Птицы Мурмана

Фотовыставка, посвященная пернатым жителям Севера

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Мир пернатых жителей Севера необычайно разнообразен. Среди бескрайних просторов Кольского края обитает почти 300 видов птиц. Посетители выставки увидят изображения привычных гостей городских кормушек и более скрытных обитателей окрестностей, заметить которых сможет лишь внимательный наблюдатель. На снимках запечатлены не только взрослые птицы в их естественной среде обитания, но и различные этапы гнездовой биологии: гнезда с кладками, птенцы, слетки.

Снимки созданы фотолюбителями – участниками просветительского проекта «Птицы Мурмана», задача которого объединить людей, неравнодушных к природе севера, привлечь внимание жителей области всех возрастов к миру птиц.

Областная научная библиотека
c 14 октября по 16 ноября
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-28-26

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?