Птицы Мурмана
Фотовыставка, посвященная пернатым жителям Севера
Фотовыставка, посвященная пернатым жителям Севера
Мир пернатых жителей Севера необычайно разнообразен. Среди бескрайних просторов Кольского края обитает почти 300 видов птиц. Посетители выставки увидят изображения привычных гостей городских кормушек и более скрытных обитателей окрестностей, заметить которых сможет лишь внимательный наблюдатель. На снимках запечатлены не только взрослые птицы в их естественной среде обитания, но и различные этапы гнездовой биологии: гнезда с кладками, птенцы, слетки.
Снимки созданы фотолюбителями – участниками просветительского проекта «Птицы Мурмана», задача которого объединить людей, неравнодушных к природе севера, привлечь внимание жителей области всех возрастов к миру птиц.
Дополнительная информация по телефону: 45-28-26
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