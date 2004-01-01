Мир пернатых жителей Севера необычайно разнообразен. Среди бескрайних просторов Кольского края обитает почти 300 видов птиц. Посетители выставки увидят изображения привычных гостей городских кормушек и более скрытных обитателей окрестностей, заметить которых сможет лишь внимательный наблюдатель. На снимках запечатлены не только взрослые птицы в их естественной среде обитания, но и различные этапы гнездовой биологии: гнезда с кладками, птенцы, слетки.

Снимки созданы фотолюбителями – участниками просветительского проекта «Птицы Мурмана», задача которого объединить людей, неравнодушных к природе севера, привлечь внимание жителей области всех возрастов к миру птиц.