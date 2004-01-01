Основа музыки Yarga Sound System - песни севера. Музыканты используют традиционные народные инструменты и звучащий объект лодку-однодревку (лодкаструн).

В проекте принимают участие:

Александр Леонов (песни, лодкаструн, гудок, jouhikko – скандинавская смычковая лира, духовые)

Ольга Гайдамак (песни, лодкаструн)

Владислав Дёмин (скрипка, jouhikko – скандинавская смычковая лира)

«В музыке Yarga Sound System удивительная глубина. Ни на что не похожие, пронизывающие, уносящие звуки. Невероятное погружение. Не замечаешь, как оказываешься уже где-то далеко, трогаешь ступнями карельскую землю с ее скалистыми берегами, туманными реками и озерами, северными деревнями, душистым можжевельником и кружевным мхом.»

«ЛодкАструн» – синтетический проект, возникший на пересечении современного мифотворчества (на основе карельской мифологии), технологической реконструкции и музыкального эксперимента.

Прямая трансляция выступлений будет доступна для всех на YouTube канале Птицы Баренц.