Короткие истории с Фарерских островов

Ёмкие авторские высказывания, основанные на личных историях и опыте режиссеров, с разных сторон откроют для нас неизведанную и самобытную фарерскую кинематографию.

В программу вошли фильмы-участники и победители национального фестиваля «Джейтин», где ежегодно режиссеру лучшего короткометражного фильма присуждают фарерскую премию. Фестиваль «Джейтин» впервые прошёл в 2012 году, тогда главный приз за свою дебютную работу «Летняя ночь» получил молодой и амбициозный Сакарис Стоура. Этот фильм о хрупкой дружбе двух подруг, остро чувствующих изоляцию острова от окружающего мира, откроет нашу программу.

Разножанровая подборка фильмов объединила истории, в которых выразительные природные ландшафты («Волна») чередуются с замкнутыми локациями («Гостиная»), искренняя и доверительная интонация перемежается с чёрным юмором, а забавные и абсурдные ситуации повседневной жизни сменяются на ночные кошмары и видения из потустороннего мира («Вина»).

В программе фестивальных дней будут представлены 4 фильма:

«Летняя ночь», реж. Сакарис Стоура, 2012, 17 минут;

«Волна», реж. Франклин Хенриксен, Руна Ингунардоттир, 2015, 7 минут;

«Гостиная», реж. Мария Гульбрансё Торгар, 2018, 17 минут;

«Вина», реж. Хайрик А Хейюм, 2014­­, 28 минут.

Прямая трансляция выступлений будет доступна для всех на YouTube канале Птицы Баренц.