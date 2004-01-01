Друзья, 27 ноября у наших замечательных партнеров и друзей Центр для детей и взрослых Lappi Camp | Мурманск пройдет дискуссия с просмотром художественного фильма "Før frosten"/Дания ("До заморозков").



События фильма разворачиваются в Дании в 19 веке. Фермер Йенс в ожидании очередной суровой зимы должен сделать сложный выбор. Богатый фермер-сосед готов помочь Йенсу и его детям пережить холода, если тот отдаст свою дочь за него замуж. Фермер должен кем-то пожертвовать, чтобы спасти остальных.



Регистрация по ссылке.

К сожалению, в связи с ограничениями, билетов на встречу 27 ноября всего 10, но дискуссия с просмотром этого же фильма состоится еще 28 ноября.