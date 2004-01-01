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Арктика: наше общее будущее

Фотовыставка, представляющая Арктический регион 

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События: Выставки.

Выставка подготовлена Датским музеем естественной истории и Правительствами Гренландии и Фарерских островов для Министерства иностранных дел Дании и является изящной визуальной иллюстрацией программы Международного арктического форума, представляя Арктический регион с его природными богатствами, обычаями и традициями коренных народов, а также перспективами международного сотрудничества и культурного взаимодействия.

Областная научная библиотека
c 27 ноября по 10 декабря

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