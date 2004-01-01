Арктика: наше общее будущее

Выставка подготовлена Датским музеем естественной истории и Правительствами Гренландии и Фарерских островов для Министерства иностранных дел Дании и является изящной визуальной иллюстрацией программы Международного арктического форума, представляя Арктический регион с его природными богатствами, обычаями и традициями коренных народов, а также перспективами международного сотрудничества и культурного взаимодействия.