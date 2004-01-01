Птица Баренц 2020

«Птица Баренц» – один из крупнейших международных культурных фестивалей Мурманска и всего Баренц-региона. Его главная цель – превратить суровый северный город в открытую площадку для взаимодействия, где музыканты, художники и артисты из разных стран могли бы делиться своим опытом, а жители и гости Мурманска – знакомиться с их творчеством, находить единомышленников и получать удовольствие от участия в фестивале.

«Птица Баренц» продолжает традиции фестиваля – «Дни Северных стран», но в то же время расширяет границы уникальной северной культуры, приглашая участников не только из России и Скандинавии, но и из других стран и континентов. За 6 лет своего существования «Птица» обрела много новых друзей из России, Европы, Америки и Азии.

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