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Любите рок-н-ролл и хиты ливерпульской четверки?

Тогда нам есть чем вас удивить! На сцене Rock’n’Roll Music Bar соберутся сразу два задорных финских коллектива – «Talking Beatles» и «Talking Rock’n’Roll».

Весь вечер для нас будут звучать самые яркие хиты 40-х и 50-х годов. Рок-н-ролл жив и вы сами в этом убедитесь, услышав свои любимые песни The Beatles, Чака Берри и многих других исполнителей! Будет невозможно усидеть на месте.

Talking Beatles:

Самое главное, музыканты этого бэнда не просто исполняют хиты “The Beatles”, они возвращают нас в то время, когда зарождался формат хорошей поп-песни. Будет много музыки и мы даже узнаем некоторые интересные факты о песнях и участниках этой великой группы!

Состав:

Яри Карьялайнен / Jari Karjalainen (вокал, гитара, клавиши)

Яакко Ниеми / Jaakko Niemi (ударные, вокал)

Марко Ниемеля / Marko Niemelä (бас-гитара, вокал)

Хейкки Ваара / Heikki Vaara (гитара, вокал)

Talking Rock’n’Roll:

Вам нравится музыка этих звезд мирового масштаба, как она нравится нам: Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, Чак Берри? Тогда Talking Rock’n’Roll точно не разочаруют вас! Эти импозантные финские музыканты покажут нам превращение рока из смеси госпела, кантри и блюза в уникальный стиль. Это будет бомба! Помимо хитов той эпохи, мы даже услышим интересную историю о первопроходцах рок-н-ролла.

Состав:

Яри Карьялайнен / Jari karjalainen (вокал, гитара, клавиши)

Ханну Раудаскоски / Hannu Raudaskoski (гитара, вокал)

Марко Ниемеля / Marko Niemelä (бас-гитара, вокал)

Яакко Ниеми / Jaakko Niemi (ударные)

Помните знаменитый танец из фильма «Криминальное чтиво»? Давайте зажжём также!

Приходи и бери друзей, получай непередаваемый заряд энергии надолго! Нас ждёт вечер любимой музыки и хорошего настроения!