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Schismogenes

Перформанс от норвежских хореографов и танцоров Тони Тран и Антеро Хейн

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События: Концерты, Перформанс, Фестивали.

Нас ждёт настоящее искусство перформанса!

Это будет что-то особенное, поверьте, друзья! Норвежские хореографы и танцоры Тони Тран (Tony Tran) и Антеро Хейн (Antero Hein) в рамках фестиваля покажут нам перформанс под названием Schismogenes.

⚠ В этой постановке танцоры исполняют довольную необычную хореографию. На первый взгляд она больше похожа на обрядный танец, но затем, зритель начинает погружаться в атмосферу ритмичных повторяющихся движений и переживать события перформанса вместе с его исполнителями.
Мы увидим как партнёры нарушают личные границы друг друга и что испытают при этом. Они создают вокруг себя иную реальность и ищут своё место в ней.

Допускаем, что перформанс может в чём-то смешить, в чём-то шокировать, где-то затронет лично, а кого-то, возможно, не зацепит. Какие же эмоции он вызовет у вас?

Атлантика
22 апреля
19:00
Цены

Вход по приглашениям, их вы можете получить по адресу: пр. Ленина, 48 (ТЦ «Детский мир», II этаж), тел.: 70-45-22.

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