Нас ждёт настоящее искусство перформанса!

Это будет что-то особенное, поверьте, друзья! Норвежские хореографы и танцоры Тони Тран (Tony Tran) и Антеро Хейн (Antero Hein) в рамках фестиваля покажут нам перформанс под названием Schismogenes.

⚠ В этой постановке танцоры исполняют довольную необычную хореографию. На первый взгляд она больше похожа на обрядный танец, но затем, зритель начинает погружаться в атмосферу ритмичных повторяющихся движений и переживать события перформанса вместе с его исполнителями.

Мы увидим как партнёры нарушают личные границы друг друга и что испытают при этом. Они создают вокруг себя иную реальность и ищут своё место в ней.

Допускаем, что перформанс может в чём-то смешить, в чём-то шокировать, где-то затронет лично, а кого-то, возможно, не зацепит. Какие же эмоции он вызовет у вас?