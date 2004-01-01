После насыщенных фестивальных дней и закрытия «Птицы Баренц» приглашаем всех в наш «Птица-Бар» – совместный проект фестиваля и мурманского лейбла «Истина» в лофт-баре «Чердак», где на двух танцполах до самого утра будем делиться впечатлениями, танцевать и наслаждаться музыкой диск-жокеев из Норвегии и России!

Jon-Eirik Boska (NO) – представитель новой волны электронщиков из арктического города Тромсё, Северная Норвегия. Boska по профессии барабанщик, диджей и продюсер многих проектов, среди которых его собственные – «Boska» и «Hydropsyche». В работах Boska борются за пространство в миксе вздымающие комбинации дабстепа, британской фанк-музыки, классического техно и современного хауса.

Глеб Raumskaya (RU) – яркий представитель русской bass-сцены. Основатель нашумевшего русского гетто-комьюнити «Берёза», артист московского лейбла Hyperboloid. Мощный звук и минималистичная подача, атмосфера космического отчаяния, поддержанная агрессивными ломаными битами и тонко нарезанными кусочками соула. Все его выступления - лайвы, Raumskaya выступает исключительно с собственными треками.

Мурманск в эту ночь представят Dima Dima, Masha Vesna, Maxim Zubov и Olesya Preobrazhenskaya.