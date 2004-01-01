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Kammerromanse

Классическая музыка в исполнении российско-норвежского коллектива

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События: Концерты.

KammerRomanse - российско-норвежский коллектив, исполняющий классическую музыку. Он состоит из четырех музыкантов, живущих в России и Норвегии. Последние несколько лет квартет гастролировал по России и зарубежью, и сейчас готов представить свою программу в городах Мурманской области. В репертуаре коллектива: произведения академической музыки, исполненные на высоком профессиональном уровне, такие как «Polar Vortex» композитора Кристин Нордервал, «Quartet» Петера Шикеле, «Karakeino Farvel» Фольке Стромхольма и Трио ля-минор Георгия Свиридова и многое другое.

Продолжительность концерта 1 час без антракта. 

Музыканты: Анна Роструп (кларнет, Норвегия), Екатерина Охраминская (виолончель, Россия), Евгений Попов (скрипка, Россия), Артур Клочков (скрипка), Петр Макаров (фортепиано, Россия).

Филармония
26 апреля
19:00
Цены

400 р.

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