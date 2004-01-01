Ограничения: 12+

Концерт участников фестиваля в этом замечательном месте уже стал традицией, чему мы очень рады. Свободное общение и живая музыка – все это будет способствовать полному погружению нас в атмосферу фестиваля.

Друзья, мы с вами станем свидетелями действительно уникальной музыкальной коллаборации, результатами двухдневного джем-сейшена крутых музыкантов из Норвегии - Тобиаса Нильсена (Tobias Nilsen, ударные) и Асбёрна Рююда (Asbjørn Ruud, гитара) вместе со студентами Мурманского колледжа искусств - Антона Михайлова (клавишные), Дмитрия Буренина (тенор-саксофон), Константина Иванова (гитара), Андрея Крупенько (бас)!

Но это ещё не всё, играть для нас в этот вечер будут такие крутые бэнды из Финляндии как Talking Beatles и Talking Rock’n’Roll, а также, непревзойденные мурманские коллективы, поверьте, это будет фантастический музыкальный кроссовер.



Уже более подробно рассказывать о всех участниках этого события будем в группе Jazz & Blues Cafe, поэтому, если вы там еще не состоите, то вступайте, лишним не будет точно).