«Птица Баренц» – один из крупнейших международных культурных фестивалей Мурманска и всего Баренц-региона. Его главная цель – превратить суровый северный город в открытую площадку для взаимодействия, где музыканты, художники и артисты из разных стран могли бы делиться своим опытом, а жители и гости Мурманска – знакомиться с их творчеством, находить единомышленников и получать удовольствие от участия в фестивале. «Птица Баренц» расширяет границы уникальной северной культуры, приглашая участников не только из России и Скандинавии, но и из других стран. За пять лет своего существования «Птица» обрела много новых друзей из России, Европы, Америки и Азии. Ежегодно фестиваль проходит в апреле и длится семь дней, в течение которых в Мурманске и городах области проходят выставки, дискуссии, концерты, перформансы, спектакли, кинопоказы, ярмарки, лекции, мастер-классы и встречи с деятелями искусства.

О программе:

Специальная программа, созданная современными композиторами в исполнении мурманского оркестра «Баренц-Камерата» и приглашённых музыкантов из Норвегии. Уникальная возможность познакомиться с тем, как звучит современная музыка Северных стран сегодня.

Продолжительность концерта 1 час без антракта.

Перед концертом зрителей ожидает приветственное слово от организаторов и партнёров фестиваля «Птица Баренц».

Об оркестре:

Оркестр «Баренц–Камерата» – неформатное явление как для Мурманской области, так и для нашей страны. Оркестр был создан по инициативе дирижера и гитариста, лауреата премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусств за 2010г.», Андрея Скороходова в 2012 году при поддержке Администрации ЗАТО г. Североморск. В его состав входят артисты Мурманской областной филармонии, Ансамбля песни и пляски Северного флота, преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств, преподаватели ДМШ и ДШИ Мурманской области. В 2014 году художественным руководителем оркестра стал лауреат премии Геннадия Рождественского Андрей Рейн. Всех их связывает любовь к музыке и желание делиться ею со своими слушателями.

Композиторы: Альфия Лоренгель (Россия) Арвид М. Петтерсен (Arvid M. Pettersen, Норвегия) Лассе Хейкила (Lasse Heikkilä, Финляндия).

Музыканты: