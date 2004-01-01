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Арне Свинген и Анастасия Наумова

Творческие встречи с норвежским писателем Арне Свингеном и переводчиком Анастасией Наумовой

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События: Встреча.

Дорогие друзья!

Если 23-24 апреля у вас нет планов, то непременно советуем посетить творческие встречи с норвежским писателем Арне Свингеном и переводчиком Анастасией Наумовой.

Мы сможем поближе познакомиться с профессией писателя и узнать, как рождаются книги! Это же так увлекательно!

Арне Свинген известен, прежде всего, как автор книг для детей и молодежи. На русский язык переведено пока только одно его произведение – «Баллада о сломанном носе». Это роман о любви и дружбе, о музыке и боксе, о том, каково это - отличаться от других людей.

Вместе с писателем к нам на фестиваль приедет Анастасия Наумова, работавшая над переводом романа «Баллада о сломанном носе». Анастасия самостоятельно и в сотрудничестве с коллегами перевела около 40 книг, в основном, с норвежского, но также со шведского и датского языков.

Итак, у нас есть время, чтобы подготовиться ко встречам с Арне и Анастасией!

Встречи с писателем Арне Свингеном и переводчиком Анастасией Наумовой 23 апреля (12+):

  • 10:00-11:30 – Мурманский Арктический Государственный Университет (ул. Егорова, 15)
  • 17:30 – Мурманская областная научная библиотека (ул. Софьи Перовской, 21а)

Встреча с переводчиком Анастасией Наумовой 24 апреля (16+):

  • 11:00-12:30 – Мурманская областная детско-юношеская библиотека (ул. Капитана Буркова, 30)
Цены

Вход свободный

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