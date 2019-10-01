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100 саамских портретов

Удивительный выставочный проект в рамках фестиваля «Птица Баренц»

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События: Выставки.

Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру. Что немаловажно, «100 саамских портретов» – часть магистерской работы Торгрима в области фотожурналистики.

Благодаря такому большому документальному проекту, мы увидим насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа. Выставка откроет нам двери к новым знаниям, которые, надеемся, повлекут за собой интересную дискуссию о жизни саамов сегодня!

 

Культурно-выставочный центр Русского музея
c 24 апреля по 25 мая
24 апреля
16:00 (Открытие)
Цены

Вход свободный

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