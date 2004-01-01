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Ян Эггум & Тонье Утстад

Концерт Яна Эггума и Тонье Утстада с Музыкантами Сцены Финнмарка и Мурманской областной филармонии

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События: Концерты.

Второй фестивальный день, а точнее – вечер, наполнится прекрасной лирикой норвежских исполнителей Яна Эггума и Тонье Утстад в сопровождении камерного оркестра.

Свою музыкальную карьеру Ян начал в далеком 1975 г. и, спустя 43 года работы в Великобритании и Норвегии, 19 сольных альбомов, одно выступление на Евровидении и сотни тысяч завоеванных фанатов, крепко утвердился в звании одного из самых известных певцов Северного Королевства. Кстати, за свои минорные композиции о любви и одиночестве Ян получил прозвище «лицо меланхолии», но в его репертуаре найдутся песни и на более жизнерадостные темы.

Вместе с Тонье, популярной фолк-певицей, чей нежный проникновенный голос растопил уже немало сердец, Ян исполнит свои лучшие песни под аккомпанемент добрых друзей «Птицы Баренц» – музыкантов Сцены Финнмарка и Мурманской областной Филармонии:

Ингрид Вилласен (скрипка)
Агнешка Орловска (альт)
Николай Гирунян (виолончель)
Марианне Халмраст (басс)
Стеффен Блиндхэйм (гобой)
Евгений Попов (скрипка)
Екатерина Охраминская (виолончель)
Том Мейер (звук / свет)

Филармония
23 апреля
19:30
Цены

300-400 р.

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