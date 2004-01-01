Встреча с переводчиком

Встреча с российским переводчиком, специалистом по скандинавской литературе и кандидатом филологических наук Ольгой Дмитриевной Дробот

Благодаря Ольге Дмитриевне Дробот на русский язык были переведены книги Ганса Христиана Андерсена, Эрленда Лу, Найи Марие Аидт, Марии Парр, Хьелля Аскильдсена, Роя Якобсена, Ханне Эрставик, Ларса Соби Кристенсена, Стиана Холле, Гру Дале, Анне-Катарины Вестли и других авторов.

На встрече со студентами и гостями МАГУ Ольга расскажет о тонкостях работы переводчика, поделится своим богатым опытом и расскажет, чем же так особенна скандинавская литература.