Впервые встретившись в январе 2018 года на международном кинофестивале в Тромсё, музыканты из России и Норвегии создали новое музыкальное сопровождение для классического немого фильма «Убитая Жизнью» (Белгоскино, 1926). Благодаря этому картина советского режиссера Олега Фрелиха была полностью переосмыслена, и теперь у нас появилась возможность новым взглядом оценить эту удивительную женскую историю.

«Убитая Жизнью» – драма, наивным и порой забавным языком раскрывающая проблему проституции, как социального феномена советской России. Три женских образа и жизни переплетены в картине с целью показать публике тот “единственно верный” путь.

Муж главной героини – Надежды – погибает. Она остается с двумя детьми, один из которых серьезно болен, и не находит иного выхода, кроме как оказаться “на панели”…

Живое музыкальное сопровождение фильма создано на стыке жанров и стилей: традиции современной североевропейской электронной музыки дополняются инструментальным звучанием с элементами русского фолка, импровизации и классики.

Музыканты:

Юн-Ейрик Боска (Норвегия) – музыкальный руководитель, электроника, перкуссия

Анна Спиридонова (Россия) – скрипка, вокал

Элина Воге Микалсен (Норвегия) – электроника, вокал

Эвелина Петрова (Россия) – аккордеон, вокал