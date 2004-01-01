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Туве Янссон

Выставка фотографий, сделанных братом писательницы

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События: Выставки.

Собрание фотографий, сделанных братом писательницы Пером Янссоном (© Moomin Characters™). В кадре – важные для жизни и творчества Туве Янссон пространства: Хельсинки, где она провела детство, рабочая мастерская и архипелаг Пеллинки, ставший последним местом обитания художницы.

Большая часть снимков была сделана в уютной домашней обстановке, поэтому Туве на них открыта, естественна и готова к диалогу со зрителем.

Авторство фото:  © Moomin Characters™

Место проведения: Отделение Генерального консульства Финляндии (ул. Заводская, 2)

Город Мурманск
c 26 по 27 апреля
10:00 - 16:00

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