Snow in june & музыканты сцены финнмарка

В 2017 году Сцена Финнмарка и Мурманский колледж искусств решили совместными усилиями создать музыкальный проект, который объединил бы талантливых молодых исполнителей России и Норвегии.

По итогам нескольких кастинг-прослушиваний известная вокалистка и дирижер Марит Карлсен, а также поп-звезда и музыкальный наставник норвежской версии «The Voice» Эспен Линд отобрали 14 самых талантливых юношей и девушек 15-19 лет из Финнмарка, Мурманска и Мурманской области. Так, появилась вокальная группа «Snow in June», которая успешно дебютировала на фестивале Баренц Спектакль 2018!

Теперь снег ожидается и у нас, правда, не в июне, а в апреле! В рамках Птицы Баренц 2018 группа снова соберется вместе, чтобы дать концерт в Мурманске, а помогут ей в этом профессиональные музыканты из Сцены Финнмарка.

Невероятный микс танцевальной поп-музыки, прекрасной современной аранжировки и классического инструментального аккомпанемента гарантированно ускорит потепление в наших краях!

Исполнители:

Анастасия Никитина

Диана Уланова

Кристина Пономарцева

София Ханова

София Макарчук

Ane Mari Sveinungsen

Anita Holmgren

Benjamin Bye Jensen

Celine Elisabeth Larsen

Emilie Løkke Salomonsen

Signe Ebeltoft

Tara Sylvie Markussen

Tirill Marie Trøften Hagen

Vegard Bjørsmo

Музыканты: