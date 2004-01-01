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Snow in june & музыканты сцены финнмарка

Музыкальный проект, который объединяет талантливых молодых исполнителей России и Норвегии

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События: Концерты.

В 2017 году Сцена Финнмарка и Мурманский колледж искусств решили совместными усилиями создать музыкальный проект, который объединил бы талантливых молодых исполнителей России и Норвегии.

По итогам нескольких кастинг-прослушиваний известная вокалистка и дирижер Марит Карлсен, а также поп-звезда и музыкальный наставник норвежской версии «The Voice» Эспен Линд отобрали 14 самых талантливых юношей и девушек 15-19 лет из Финнмарка, Мурманска и Мурманской области. Так, появилась вокальная группа «Snow in June», которая успешно дебютировала на фестивале Баренц Спектакль 2018!

Теперь снег ожидается и у нас, правда, не в июне, а в апреле! В рамках Птицы Баренц 2018 группа снова соберется вместе, чтобы дать концерт в Мурманске, а помогут ей в этом профессиональные музыканты из Сцены Финнмарка.

Невероятный микс танцевальной поп-музыки, прекрасной современной аранжировки и классического инструментального аккомпанемента гарантированно ускорит потепление в наших краях!

Исполнители:

  • Анастасия Никитина
  • Диана Уланова
  • Кристина Пономарцева
  • София Ханова
  • София Макарчук
  • Ane Mari Sveinungsen
  • Anita Holmgren
  • Benjamin Bye Jensen
  • Celine Elisabeth Larsen
  • Emilie Løkke Salomonsen
  • Signe Ebeltoft
  • Tara Sylvie Markussen
  • Tirill Marie Trøften Hagen
  • Vegard Bjørsmo

Музыканты:

  • Asbjørn Ruud (гитара)
  • Marianne Halmrast (контрабас)
  • Jakop Janssøn (перкуссия)
Цены

Вход свободный

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