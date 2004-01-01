Snow in june & музыканты сцены финнмарка
Музыкальный проект, который объединяет талантливых молодых исполнителей России и Норвегии
Музыкальный проект, который объединяет талантливых молодых исполнителей России и Норвегии
В 2017 году Сцена Финнмарка и Мурманский колледж искусств решили совместными усилиями создать музыкальный проект, который объединил бы талантливых молодых исполнителей России и Норвегии.
По итогам нескольких кастинг-прослушиваний известная вокалистка и дирижер Марит Карлсен, а также поп-звезда и музыкальный наставник норвежской версии «The Voice» Эспен Линд отобрали 14 самых талантливых юношей и девушек 15-19 лет из Финнмарка, Мурманска и Мурманской области. Так, появилась вокальная группа «Snow in June», которая успешно дебютировала на фестивале Баренц Спектакль 2018!
Теперь снег ожидается и у нас, правда, не в июне, а в апреле! В рамках Птицы Баренц 2018 группа снова соберется вместе, чтобы дать концерт в Мурманске, а помогут ей в этом профессиональные музыканты из Сцены Финнмарка.
Невероятный микс танцевальной поп-музыки, прекрасной современной аранжировки и классического инструментального аккомпанемента гарантированно ускорит потепление в наших краях!
Исполнители:
Музыканты:
Вход свободный
Ежегодный региональный конкурс красоты и таланта