Сила разнообразия
Международный проект «Power of diversity»
Международный проект «Power of diversity»
Международный проект объединяет молодых людей, создающих уникальный уличный театральный спектакль. Танцоры со всей Европы пересекли не только реальные, но и художественные границы, чтобы собраться вместе и найти точки соприкосновения своих культур.
Путешествие «Силы разнообразия» началось в Киркенесе на фестивале Barents Spektakel 2016, где состоялся первый семинар «Пересечение линий». С тех пор подобные семинары проводились в разных городах Европы под руководством немецкого театра «Паноктимум», и на каждом из них к проекту присоединялись новые исполнители.
Выступление артистов на Птице Баренц станет итогом более двух лет упорной работы, семинаров и гастролей, а также поддержки восьми стран и девяти партнеров фестиваля.
В Мурманске к команде присоединятся танцоры из Северной Норвегии и Мурманска (GustLife и MTI). После нескольких совместных репетиций, 27 апреля, на сцене одновременно окажется больше 50 человек из Германии, Голландии, Великобритании, Польши, Словакии, Румынии, Дании, Норвегии и России!
Действие «Power of diversity» происходят посреди разрушений от "глобальной катастрофы", где надежды и мечты становятся предельно четкими. Задавая себе вопросы о самоопределении и думая о вызовах, ждущих впереди, молодые артисты ищут свое место в новом мире, который они вместе и создают.
Участники: Россия, Норвегия, Дания, Германия, Голландия, Великобритания, Польша, Румыния, Словакия
Место проведения: площадка перед Морским вокзалом (пр. Портовый, 25)
Вход свободный
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