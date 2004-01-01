Сила разнообразия

Международный проект объединяет молодых людей, создающих уникальный уличный театральный спектакль. Танцоры со всей Европы пересекли не только реальные, но и художественные границы, чтобы собраться вместе и найти точки соприкосновения своих культур.

Путешествие «Силы разнообразия» началось в Киркенесе на фестивале Barents Spektakel 2016, где состоялся первый семинар «Пересечение линий». С тех пор подобные семинары проводились в разных городах Европы под руководством немецкого театра «Паноктимум», и на каждом из них к проекту присоединялись новые исполнители.

Выступление артистов на Птице Баренц станет итогом более двух лет упорной работы, семинаров и гастролей, а также поддержки восьми стран и девяти партнеров фестиваля.

В Мурманске к команде присоединятся танцоры из Северной Норвегии и Мурманска (GustLife и MTI). После нескольких совместных репетиций, 27 апреля, на сцене одновременно окажется больше 50 человек из Германии, Голландии, Великобритании, Польши, Словакии, Румынии, Дании, Норвегии и России!

Действие «Power of diversity» происходят посреди разрушений от "глобальной катастрофы", где надежды и мечты становятся предельно четкими. Задавая себе вопросы о самоопределении и думая о вызовах, ждущих впереди, молодые артисты ищут свое место в новом мире, который они вместе и создают.

Участники: Россия, Норвегия, Дания, Германия, Голландия, Великобритания, Польша, Румыния, Словакия

Место проведения: площадка перед Морским вокзалом (пр. Портовый, 25)