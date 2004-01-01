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Российско-норвежский музыкальный проект

Уникальная совместная мини-программа в рамках «Jazz & Blues Cafe»

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События: Концерты.

Что будет, если взять профессиональных джаз/рок музыкантов, студентов Эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств и сделать так, чтобы всего за три дня они стали группой?

Известный норвежский гитарист и композитор Асбьёрн Рууд, а также его коллега, пианист Адриан Даниэлсен, попробуют это выяснить!

Музыканты приедут в наш город специально для того, чтобы в течение нескольких дней «поджемить» с ребятами из колледжа, познакомиться с их культурой, поделится своим опытом, и, в итоге, представить публике уникальную совместную мини-программу  в рамках «Jazz & Blues Cafe»!

Фото: Torgrim Halvari

Ледокол
25 апреля
19:00
Цены

Вход свободный

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