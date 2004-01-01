Российско-норвежский музыкальный проект

Что будет, если взять профессиональных джаз/рок музыкантов, студентов Эстрадного отделения Мурманского колледжа искусств и сделать так, чтобы всего за три дня они стали группой?

Известный норвежский гитарист и композитор Асбьёрн Рууд, а также его коллега, пианист Адриан Даниэлсен, попробуют это выяснить!

Музыканты приедут в наш город специально для того, чтобы в течение нескольких дней «поджемить» с ребятами из колледжа, познакомиться с их культурой, поделится своим опытом, и, в итоге, представить публике уникальную совместную мини-программу в рамках «Jazz & Blues Cafe»!

Фото: Torgrim Halvari