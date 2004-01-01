Ограничения: 18+

«RinneRadio» – группа из Финляндии, которая уже давно знакома многим поклонникам экспериментальной музыки в России. На фестиваль приедет её основатель – Тапани Ринне, а также Dj A Мюллюкоски. В своём творчестве музыканты смело миксуют стили прогрессивного джаза и андеграунда.

Группа появилась в 1988 и за свою двадцатилетнюю историю выпустила множество альбомов, лучшие синглы с которых мы с вами послушаем вживую аж два раза:

23 апреля на отдельном концерте «RinneRadio»

на отдельном концерте «RinneRadio» 25 апреля на их выступлении в рамках «Jazz & Blues Cafe»

Приходите слушать электронную музыку и живой саксофон!