RinneRadio
Концерт группы из Финляндии в рамках фестиваля «Птица Баренц»
Концерт группы из Финляндии в рамках фестиваля «Птица Баренц»
«RinneRadio» – группа из Финляндии, которая уже давно знакома многим поклонникам экспериментальной музыки в России. На фестиваль приедет её основатель – Тапани Ринне, а также Dj A Мюллюкоски. В своём творчестве музыканты смело миксуют стили прогрессивного джаза и андеграунда.
Группа появилась в 1988 и за свою двадцатилетнюю историю выпустила множество альбомов, лучшие синглы с которых мы с вами послушаем вживую аж два раза:
Приходите слушать электронную музыку и живой саксофон!
Вход свободный