Необычная постановка, пожалуй, самой известной русской народной сказки для юных участников фестиваля, где в качестве артистов выступят лучшие друзья человека – собаки!

Вместе со своими владельцами из клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», а также сотрудниками библиотеки они представят версию «Репки» 2.0. Маленький спойлер: в сюжете появятся новые герои – друзья-соседи из северных зарубежных стран, которые помогут решить проблему с неподатливым овощем.

Помимо актеров на сцене выступят детские танцевальные и вокальные коллективы.