Анита Петра Хамремуэн – профессиональный графический дизайнер с пятнадцатилетним опытом работы в норвежских издательствах, рекламных агентствах и даже собственной компании. Фотографией она увлекалась с детства, но всецело посвятить себя этому ремеслу решила только 11 лет назад, после мастер-класса, ставшего для нее «точкой невозврата».

В серии работ «Поэтика. Послание к Тарковскому» Анита стирает время, погружая нас в безмолвный таинственный мир. Большое влияние на художницу оказали фильмы Андрея Тарковского, его видение и образы героев. Тусклый свет, голые деревья, лошади, огонь, вода и люди в естественном состоянии, в природном ландшафте – вот некоторые элементы, которые Анита взяла из вселенной великого режиссера и добавила в свое собственное видение.

В серию вошли снимки, которые в 2014 году были удостоены награды в категории «Выбор директора» на международном фестивале фотографии Nordic Light.