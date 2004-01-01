Отдохни по-фински

Во что еще играют финны, кроме хоккея? Оказывается, много во что! «Финские городки Мёлькю», соревнование по метанию мобильных телефонов, скандинавская ходьба с палками, завоевавшая последователей по всему миру, – и это только начало списка!

Игровая культура в Финляндии занимает важную часть повседневной жизни и включает в себя воспитание детей, активный отдых и релаксацию. Познакомиться с ней поближе, а заодно весело провести время со своей семьей вы сможете на спортивном празднике!