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Отдохни по-фински

Спортивное мероприятие

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События: Спорт.

Во что еще играют финны, кроме хоккея? Оказывается, много во что! «Финские городки Мёлькю», соревнование по метанию мобильных телефонов, скандинавская ходьба с палками, завоевавшая последователей по всему миру, – и это только начало списка!

Игровая культура в Финляндии занимает важную часть повседневной жизни и включает в себя воспитание детей, активный отдых и релаксацию. Познакомиться с ней поближе, а заодно весело провести время со своей семьей вы сможете на спортивном празднике!

Цены

Вход свободный

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