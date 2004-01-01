Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика
Выставка, посвященная норвежско-российскому сотрудничеству в полярных регионах
Выставка, посвященная норвежско-российскому сотрудничеству в полярных регионах
Сегодня наши страны активно взаимодействуют по многим вопросам, а началось все несколько веков назад, когда два мирно-соседствующих на Севере государства начали помогать друг другу в проведении важных научных экспедиций.
Выставка поведает об этих удивительных, опасных и полных героизма путешествиях, поделится интересными фактами из истории полярных исследований России и Норвегии и, конечно, расскажет о важности сотрудничества при встрече с неизведанным.
Также перед открытием 27 апреля в 16:00 с лекцией выступит Геир Клёвер – директор музея истории полярных исследований «Фрам» (Осло), главным экспонатом которого является легендарное одноименное судно, совершившее несколько полярных экспедиций.
Вход свободный
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