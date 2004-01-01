Ненастоящие финны

Айно Вяянянен – финский фотограф-документалист, чьи работы посвящены вопросам меньшинств, миграции и политическим движениям. И хотя сейчас Айно живет в Лондоне, за несколько лет до этого она успела пожить во многих других странах. Именно благодаря кочевому образу жизни тема "ненастоящих финнов" не только стала для нее очень личной, но и помогла исследовать собственное прошлое.

Выставка состоит из 12 пар фотографий. На каждой – люди различного происхождения, проживающие в Финляндии, представлены в паре с пейзажем, символизирующим их личную связь со страной. Снимки подвергают критике идею стереотипной финской идентичности, рассматривают сложность и уникальность каждого человека, а также его особое отношение к месту, в котором он живёт.

Место проведения: ул. октябрьская, 22