Муми-день в библиотеке

В программе: открытие арт-выставки плакатов Долины Муми-троллей (© Moomin Characters™), знакомство с книгами Туве Янссон и работами участников Международного конкурса детской рукописной книги, встреча с семейством муми-троллей, танцы и конкурсы от Cнусмумрика и Филифьонки, показ мод от Фрекен Снорк и участниц Центра Моды и Дизайна «ROSCHER», финская полька и стихи на языке Суоми.

Также маленькие гости приготовят для муми-троллей посылку со своими рисунками и рябиновым вареньем от северных Ашуни и обязательно получат подарки на память!