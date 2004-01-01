141687

Муми-день в библиотеке

Детский праздник для поклонников финской писательницы Туве Янссон

0
Я иду
Ваша оценка
События: Детские праздники.

В программе: открытие арт-выставки плакатов Долины Муми-троллей (© Moomin Characters™), знакомство с книгами Туве Янссон и работами участников Международного конкурса детской рукописной книги, встреча с семейством муми-троллей, танцы и конкурсы от Cнусмумрика и Филифьонки, показ мод от Фрекен Снорк и участниц Центра Моды и Дизайна «ROSCHER», финская полька и стихи на языке Суоми.

Также маленькие гости приготовят для муми-троллей посылку со своими рисунками и рябиновым вареньем от северных Ашуни и обязательно получат подарки на память!

Цены

Вход свободный

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?