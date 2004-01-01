К нам едет Ларс Соби Кристенсен – известный норвежский писатель!

Мировая слава пришла к нему в 1984 после публикации романа «Beatles». Немало наград принесли автору книги «Герман» и «Полубрат», последняя, кстати, продается в 22 странах мира. На русский же язык в настоящее время переведено четыре произведения Ларса.

О своем творческом пути, непростом писательском мастерстве и трудностях перевода расскажет сам писатель, а также Ольга Дробот – российский переводчик и специалист по скандинавской литературе, благодаря которой роман «Герман» обрел читателей в России.