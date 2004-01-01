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Кино в Мурманске!

Кинопоказы в рамках фестиваля «Птица Баренц»

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События: Видеотрансляции.

Шведская кинопрограмма

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28 апреля 12:00

«Ложе»

Гунилла Хейлборн, Мартен Нильссон, 2004, 12.22 мин.

Генрик собирает несколько своих друзей в летнем домике у озера глубоко в лесу. Как эти городские ребята справятся с дикой природой? И как они будут относиться друг другу после того, как покинут лесную глушь?

«Стремление летать / Стремление падать»

Эрика Янунгер, Оскар Фриск, 2014, 10 мин

Два человека живут в мире, где скрытые силы воздействуют на движения и события самым неожиданным образом. Фильм представляет собой произведение искусства, созданное на пересечении танца, кинематографа, дизайна и музыки.

«Снаружи»

Туве Скеидсволл, Петрус Щёвик, 2010, 10 мин.

Сесилия танцует в лесу, где все не так, как кажется. В итоге, девушка принимает решение идти своим путем.

«Дождь»

Понтус Лидберг, 2006, 28.35 мин.

Серия ежедневных установок и созвездий людей разного возраста – общая тема, которая проходит через весь фильм и связывает эпизоды вместе.

Кинопрограмма от Фарерских островов

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28 апреля 14:00

«Долина»

Хайрик О Хэйюн, 2016, 30 мин.

«Долина» рассказывает о водителе такси по имени Бьедн, которому не дает покоя чувство вины. Оно только усиливается при неожиданной встрече со случайной пассажиркой – ее также мучают собственные проблемы, коренящиеся в прошлом. Случайное совместное путешествие прочно переплетает их жизненные пути и открывает обоим глаза на то, что в состоянии избавить их от страданий.

«Бочка»

Йонфинн Стенберг, Йоннес Ламхоге, 2014, 28 мин.

История основана на реальных событиях. Во время отлива четыре друга нашли таинственную бочку, которую волны прибили к берегу одного из островов. Однако они не спешат делиться обретенным со своими соседями и решают на время спрятать найденное в доме одного из участников событий. Сначала у них появилась идея о том, что в бочке находится алкоголь отборного качества. Но, вспомнив слышанные не раз истории, часть из них потеряла былую решимость.

Датская кинопрограмма

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28 апреля  16:00

«Ключ, дом, зеркало»

Микаэль Ноэр, 2015, 91 мин.

Пожилые супруги Лили и Макс ожидают гостей: дочь с мужем и внуками. Идиллия нарушается тем, что Макс перенес инсульт и декорацией для семейной встречи служат интерьеры дома престарелых. В жизни Лили нет ничего, кроме заботы о супруге, но все меняется, когда появляется новый, замечательный сосед – шведский летчик-холостяк, который играет на трубе... Фильм не вмещается в рамки романтической комедии, хотя и романтики и смешного в нём предостаточно. 

29 апреля 14:00 (Вход свободный)

«Час рыси»

Сёрен Краг-Якобсен, 2013, 100 мин.

По ледяному шоссе северной Швеции, сквозь пургу и сугробы, бредёт юноша. Пожилая супружеская пара отворит ему двери своего тихого, стоящего на отшибе дома и… будет жестоко убита. Однако назвать злодеем этого паренька авторы фильма не спешат. Кто он – будут разбираться тюремный психолог, на свой страх и риск запустившая программу адаптации приговоренных к пожизненному заключению маньяков, и женщина-священник, готовая вот-вот разувериться и в своем призвании, и в Боге...

29 апреля 16:00 (Вход свободный)

«Стрелок»

Аннетте К. Олесен, 2013, 90 мин.

Расмус знает, что участие в выборах – основа стабильного общества. Он верит в то, что сила – в правде. Ему не нравится, когда люди, за которых он голосовал, оказываются лжецами. Такими, как министр Томас Борби: за ширмой разговоров об экологии, фонде защиты климата и необходимости новых мест для рабочих политик инициировал трехстороннее соглашение между Данией, США и Гренландией, допускающее добычу нефти на крупнейшем острове Земли. Однажды Расмус увидел теледебаты, где в полемическом запале министр упрекнул журналистку Мию в поддержке силовых действий. Расмус принял эти слова близко к сердцу – и взялся за оружие...

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