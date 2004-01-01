Открытием фестиваля станет выступление экспериментального хореографического коллектива «Картель».

Норвежские танцоры привезут в Мурманск свою новую программу Anføttes, что переводится как «те, кто спят валетом». За интригующим названием стоит сочетание акробатики, джазовой электроники и фолка. Все композиции будут исполняться на цифровых музыкальных инструментах, но при этом сохранят народные мелодии и мотивы, в том числе и русские.

Anføttes исследует слияние современной музыки с традиционными танцами и детскими играми.

Кстати, в открытии примут участие не только танцоры, но и вы! Все зрители будут рассажены таким образом, что тоже станут частью перформанса.

Вместе с танцорами выступит Бенджамин Мёрк – один из самых интересных и оригинальных музыкантов и композиторов в Норвегии.

На открытие необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.