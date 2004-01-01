Приглашаем вас в путешествие от французской художницы Анн-Шарлотт Финель – «Cargo de nuit», что в переводе означает «ночной сухогруз». На каждой остановке зрителю предстоит совершить виртуальное погружение в единое визуальное пространство из океанов, озер и рек.

Путешествия – главная составляющая творчества Анн-Шарлотт. В поисках вдохновения она пересекала Атлантический океан на торговом судне, спускалась в подземные галереи и терялась в дремучих лесах.

Во время своих странствий художница создает последовательно меняющиеся видео, узнаваемые по особой зернистости и искаженным цветам на грани черного и белого.

«Я снимаю ночью, на рассвете, в сумерках или на закате, – в таинственное, промежуточное время суток, наполненное ожиданием».

Интерес Анн-Шарлотт к промежуточным состояниям относится и к географии: наблюдение за переходом из одного пейзажа в другой на границе между городом и деревней — излюбленная практика художницы.

Большую роль для француженки играет совместное творчество: так, каждое ее видео сопровождает специально созданная для него музыкальная композиция.

Фото: Jerome Michel