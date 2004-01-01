Большое сладкое путешествие по кольскому полуострову

Вы знаете, что общего между десертами и путешествиями? Пробовали чай с ягелем или торт из щавеля?

Если нет, то приглашаем вас в самый сладкий поход по Кольскому полуострову от Кондитерского Дома Бурченковых, во время которого участники не только попробуют пять десертов и пять напитков с настоящим северным характером, но и сами кое-что приготовят, сварят чай на живом огне и послушают истории бывалых путешественников. Также в программе: тематический Квиз, фотозона, книга с пожеланиями и вкусные подарки для всех гостей!