Бергман 100

В июле этого года свой столетний юбилей мог бы отметить Ингмар Бергман – знаменитый шведский режиссер, чье богатое творческое наследие охватывает более 60 фильмов для кино и телевидения, 172 театральных постановки и около 300 литературных произведений.

Мурманский областной художественный музей, Шведский институт и Генеральное консульство Швеции подготовили мультимедийный проект, посвященный этому событию. В неё войдет «Лента времени», которая познакомит нас с главными вехами творчества и жизни великого мастера. Также проект включает в себя нон-стоп демонстрации нескольких документальных лент о Бергмане, в том числе фильма-прогулки по его дому – «Блуждая» и интервью с самим режиссером – «Бергман как икона стиля».

Интерактивная инсталляция даст посетителям возможность познакомиться с самыми разными темами в творчестве режиссера и узнать его с новой стороны.

Фильмы в рамках экспозиции:

«Блуждая»

Томас Бруме, 2011, 8.36 мин.

В 2011 году шведского художника Томаса Бруме пригласили на остров Форе для работы над проектом о творчестве Бергмана, результатом которого стали шесть литографий, изображающих частный дом Бергмана «Хаммарс». За время работы над литографиями Бруме успел также снять фильм, в котором он с большим почтением исследует дом, комната за комнатой. Музыку для фильма написал шведский композитор Андреас Клируп.

«Ингмар Бергман глазами хореографа»

Фредрик Статтин, 2016, 4.12 мин., трейлер к фильму

Знаменитые шведские хореографы Александр Экман, Пер Исберг, Понтус Лидберг и Йоаким Стефенсон встречаются на острове Форе, чтобы с помощью танца переосмыслить и дать новое звучание шедеврам Бергмана. В центре внимания четырех балетов, поставленных труппой Королевского балета Швеции, оказываются человеческие взаимоотношения и яркие напряженные переживания, а слова и сюжеты фильмов Бергмана перевоплощаются в танцевальные движения.

«Бергман как икона стиля»

Мари Нюреред, 2017, 3.50 мин.

Это короткое интервью об отношении Ингмара Бергмана к своей одежде было снято режиссером Мари Нюреред на острове Форе в 2002-2003 годах и смонтировано для Шведского телевидения в 2017 году в преддверии столетнего юбилея Бергмана. Кожаная куртка, кардиган, шапка или берет – вот каким был дресс-код Бергмана на протяжении семидесяти лет. Порой и герои фильмов одалживали кое-что из гардероба мастера.

«Бергман – больше, чем кино. Наследие Ингмара Бергмана в искусстве и моде»

Луиз Валленберг и Людмила Христесева, 2018

Фильм составлен из снимков со съемочной площадки, кинокадров, модных фотографий и эскизов костюмов к фильмам и позволяет познакомить зрителя с пятью темами, представленными на выставке «Бергман – больше, чем кино». Музыкальным сопровождением для фотографий послужила прелюдия из сюиты для виолончели № 1 И. С. Баха. Бергман часто возвращался к Баху в своем творчестве, и эту сюиту можно услышать в нескольких его картинах, среди которых, например, «Тишина» (1963) и «Шепоты и крики» (1973).