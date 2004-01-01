В рамках фестиваля оркестр «Баренц – камерата», под руководством Андрея Скороходова, представит свою новую концертную программу с лучшими шедеврами музыки барокко, классицизма и романтизма.

На концерте будут исполнены Concerto grosso ор. 6 № 5 Г.Ф. Генделя, знаменитая «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта и «Карнавал животных» К. Сен-Санса, в котором прозвучит не только музыка великого композитора, но и его же стихи в свободном переводе Дмитрия Быкова, написанные специально для этого юмористического цикла.

В этот вечер будут солировать:

студенты МКИ Артур Клочков и Валерия Гаспарян

студентка Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Анастасия Ломова

преподаватели МКИ и лауреаты международных конкурсов Мария Макарова и Роман Рудомётов

Ведущий концерта – артист театра Северного флота Алексей Макаров

В состав оркестра входят преподаватели и студенты МКИ, артисты Мурманской областной филармонии и Ансамбля песни пляски Северного флота, преподаватели ДМШ и ДШИ Мурманской области.