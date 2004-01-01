Птица Баренц 2018

Ежегодный международный фестиваль, который проходит в Мурманске каждую весну. Фестивальные дни наполнены многочисленными культурными мероприятиями и интересными встречами. Но самое главное, что происходит в это время – живое общение, продуктивное сотрудничество и обмен опытом, происходящий не только между участниками-профессионалами, но и между артистами и публикой.

Фестиваль Баренцева региона старается сохранить северный колорит, но в тоже время не замыкается в рамках. В эти дни Мурманск – центр современной культуры, где северная культура – главная и открытая к чему-то новому, прекрасному и неизведанному.

Не случайно первые по-настоящему весенние апрельские деньки у мурманчан ассоциируются с жизнью, наполненной творчеством. Ведь северной весне всё прекрасное к лицу. Это оптимистичное время, устремлённое вперёд – время «Птицы Баренц».

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