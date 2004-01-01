Элизабет Сен-Жальм – французская художница-перформер, принадлежащая к движению Fluxus, является лауреатом Премии жюри Салона DDessin, Париж, 2013.

Ее живопись ложится на стены и принимает формы пространства, в котором создается, или представляется в форме бумажных скульптур, которые могут трансформироваться и видоизменяться публикой (объекты оригами больших размеров). Используя этот метод, в основе которого лежит рисунок китайской тушью, она сосредотачивает свое внимание на взаимодействии формального и неформального, естественного и искусственного; она смывает границы между репрезентативным и абстрактным искусством, далеким и близким, четким и размытым, появляющимся и исчезающим.

Проект «Зоны маневрирования» является для нее возможностью общения и взаимодействия с местным сообществом. Посредством интерактивных практик, которые художница предлагает зрителям, она приглашает каждого поучаствовать в жизни создаваемых ею объектов. Каждая выставка сможет развиваться и жить, принимая возможные изменения, привнесенные зрителями. Еще одни участники проекта – улитки, которые питаются целлюлозой, и продукты жизнедеятельности которых формируют новые скульптуры. Участники «переваривания искусства», улитки и их «произведения» Figures d’un temps singulier et de la digestion de l’art, les escargots et leur «création» столь хитрым образом приглашают зрителей поразмышлять, в едва заметной манере, о том, что ускользает от нас, меняясь.

В проекте будут задействованы и предложены к участию три зоны – Настенная роспись, Съедобная скульптура и Складные рисунки.