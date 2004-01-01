Sigvart Dagsland

Сигварт Дагсланд – известный норвежский певец, пианист и композитор с более чем 20 сольными альбомами и полумиллионом проданных копий. В 2015 году, во время ежегодного предрождественского тура «Звуки в самое темное время года/ Skábmajienat», он был настолько хорошо принят публикой, что стало ясно – музыкант должен давать гораздо больше концертов!

Этой весной, в рамках тура, организованного концертным объединением «Scene Finnmark», Сигварт выступит не только на родине, но и в России - на международном культурном фестивале Птица Баренц 2017. Совместно с камерным норвежским коллективом «Ensemble Noor» и мурманским хором «Amadeus», певец даст концерт для жителей столицы Заполярья и исполнит лучшие песни из своего репертуара.

Место проведения: Храм церкви ХВЕ (ул. Полярные Зори, 10Б)