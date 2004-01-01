Рой Якобсен родился в 1954 году в пригороде Осло и уже в 28 лет был удостоен Премии им. Тарьея Весоса за дебют со сборником рассказов «Жизнь в тюрьме». С тех пор, благодаря оригинальному стилю, умению анализировать и особому интересу к глубинным психологическим мотивам в общении людей, Рой быстро стал одним из самых узнаваемых писателей Норвегии.

Его главной отличительной чертой является «универсальность»: он одинаково талантлив как в создании коротких, наполненных психологизмом рассказов, так и более обширных романов, где раскрываются богатые исторические, литературные, языковые и политические знания автора. О своем непростом мастерстве писатель расскажет на встречах.