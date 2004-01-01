Редкая земля / Облачные вычисления

Сегодня сложно представить жизнь современного общества без использования редкоземельных элементов. Их электрохимические свойства являются движущей технологией 21 века и находят широкое применение в изготовлении самых разнообразных вещей: от лазеров и оптоволоконных кабелей до магнитов, жестких дисков и экранов мониторов. Так что, как бы иронично это не звучало, наше цифровое и виртуальное существование очень тесно связано с материальной землей.

Более подробно об исследованиях в области редкоземельных элементов расскажет на своей лекции-перформансе датский художник, дизайнер и инженер Якоб Ремин.