132635

Редкая земля / Облачные вычисления

Лекция-перформанс датского художника, дизайнера и инженера Якоба Ремина

0
Я иду
Ваша оценка
События: Лекции.

Сегодня сложно представить жизнь современного общества без использования редкоземельных элементов. Их электрохимические свойства являются движущей технологией 21 века и находят широкое применение в изготовлении самых разнообразных вещей: от лазеров и оптоволоконных кабелей до магнитов, жестких дисков и экранов мониторов. Так что, как бы иронично это не звучало, наше цифровое и виртуальное существование очень тесно связано с материальной землей.

Более подробно об исследованиях в области редкоземельных элементов расскажет на своей лекции-перформансе датский художник, дизайнер и инженер Якоб Ремин.

Цены

Вход свободный

Подробная информация в группе ВК

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?