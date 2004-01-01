Председательство Норвегии в составе министров северных стран в 2017 году
Лекция генерального консула Норвегии в Мурманске Уле Андреаса Линдемана
Лекция генерального консула Норвегии в Мурманске Уле Андреаса Линдемана
Совет министров Северных стран – официальная организация по сотрудничеству между правительствами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Председательство в ней длится ровно год и переходит поочерёдно от одной страны к другой. С 1 января 2017 г. Совет возглавила Норвегия.
О программе сотрудничества, целях и задачах, поставленных на этот год, направлении работы и осуществлении совместных с Россией проектов расскажет на своей лекции Уле Андреас Линдеман, генеральный консул Норвегии в Мурманске.
Место проведения: МАГУ, аудитория № 208 (ул. Егорова, д. 15)
Вход свободный
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