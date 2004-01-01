Почему Дания самая экологически чистая страна?

Дания из года в год занимает лидирующие позиции рейтингов самых счастливых стран в мире. Почему? Одна из важных составляющих такого восприятия – окружающая среда, ведь сегодня все хотят дышать свежим воздухом, пить чистую воду, есть здоровую пищу и вести правильный образ жизни.

Дания использует «зеленые» технологии во всех сферах жизни: от обычного устройства дома до развития альтернативных источников энергии. Большой популярностью пользуются велосипеды: этот экологически чистый вид транспорта предпочитают 95% датчан!

О том, как небольшая европейская страна смогла достичь столь внушительных успехов в сохранении окружающей среды, расскажет Финн Андерсен – директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге.

Место проведения: МАГУ, аудитория № 208 (ул. Егорова, д. 15)