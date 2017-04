Peggy Lee Tribute

Пять музыкантов из России и Финляндии выйдут на одну сцену, чтобы погрузить клуб «Ледокол» в атмосферу Чикаго 40-60-х годов. В программе – песни Пегги Ли, американской джазовой певицы и композитора, чьи хиты «Fever» и «Why don´t you do right made» знает весь мир.

София живет в Хельсинки, пишет собственную музыку и поет в совместном с Ханну проекте под названием «Мурманский экспресс». Ханну также играет в группе «RajaJazz» с двумя Сергеями, один из которых – Филиппов сочиняет для коллектива композиции. Тату Кантомаа же – виртуозный аккордеонист, более 10 лет прожил в Исландии, получил образование в Германии, сейчас живет и играет в Рованиеми. В рамках Jazz&Blues Café артисты соберутся вместе и исполнят для вас песни в лучших традициях сочного американского джаза.

Исполнители:

София Перхомаа (вокал, Финляндия)

Тату Кантомаа (клавишные, Финляндия)

Ханну Раудаскоски (бас, Финляндия)

Сергей Филиппов (гитара, Россия)

Сергей Зайкин (ударные, Россия)