Одеяла из песен – проект американской певицы и художницы Элизабет Харди-Джонс. Это визуальная интерпретация народных композиций четырех регионов России и США: музыки гор Аппалачи и ковбойских западных равнин, а также песен русской Арктики и Москвы. Каждое лоскутное одеяло сшито с использованием необработанных записей традиционных мелодий, исполненных женщинами.

Во время представления Элизабет подробно расскажет о проекте, поделится планами своей миссии на русском Севере, а также исполнит традиционную музыку гор Аппалачи и западных равнин Америки.

В рамках серии уличных перформансов «Сей-час»