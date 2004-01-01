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Мой сильный маленький народ

Детский литературно-художественный праздник

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События: Детские праздники.

Приглашаем учеников начальной школы и гостей фестиваля на детский литературно-художественный праздник «Мой сильный маленький народ», посвященный коренному малочисленному народу Заполярья – саами.

В программе: театрализованный рассказ о саамском народе, чтение и инсценирование сказки финского писателя Сакариаса Топелиуса «Сампо-лопаренок», знакомство с национальными обычаями и, конечно же, участие в традиционных саамских подвижных играх!

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