Приглашаем учеников начальной школы и гостей фестиваля на детский литературно-художественный праздник «Мой сильный маленький народ», посвященный коренному малочисленному народу Заполярья – саами.

В программе: театрализованный рассказ о саамском народе, чтение и инсценирование сказки финского писателя Сакариаса Топелиуса «Сампо-лопаренок», знакомство с национальными обычаями и, конечно же, участие в традиционных саамских подвижных играх!