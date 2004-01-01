Место проишествия - Швеция

Хотя в Швеции совершается не так уж много убийств, шведский детективный роман в краткие сроки стал всемирно известным явлением. Зародившись в конце 19 века, сейчас он дает нам прекрасную возможность взглянуть на соседнюю страну с непривычной точки зрения: через расследования криминальных происшествий, где в центре внимания не только преступность, но и внутренний мир человека.

О богатой истории жанра, его мастерах и самых известных романах вы сможете узнать на выставке, подготовленной Лоттой Ульсон, известным критиком детективного литературного направления газеты «Дагенс Нюхетер».