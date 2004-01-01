Классика джаза

Однажды Луи Армстронгу задали вопрос «Что такое джаз?», на что он ответил: «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять». Но в этот раз спрашивать и не придется, потому что участники «Peggy Lee Tribute» сами все расскажут! В преддверии своего концерта в рамках Jazz&Blues Café музыканты встретятся с мурманчанами и гостями города в областной детско-юношеской библиотеке, чтобы поговорить о джазе, его истории и лучших исполнителях.